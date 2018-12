YouTube Rewind 2018 ya es el video más odiado de la plataforma

E.U.-El video ‘YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind’ se ha convertido oficialmente en el video más odiado de la plataforma de contenido en streaming, superando así los 9.8 millones de ‘dislikes’ o ‘ No me gusta’ del clip musical de Justin Bieber, ‘Baby’.

Con la participación de personalidades como Will Smith, Liza Koshy, John Oliver y Trevor Noah, así como estrellas latinoamericanas de la plataforma como Los Polinesios, Luisito Comunica y Julioprofe, el video logró recolectar más de 191 mil ‘likes’.

A pesar de esto, la cantidad de ‘No me gusta’ expresados logró sobrepasar por mucho esta cifra, concentrando hasta el momento más de 10 millones de ‘dislikes’, cifra que acumuló en sólo una semana , en comparación de los ocho años que lleva publicado el video de Bieber.

La mayoría de los creadores han señalado que el video se aleja totalmente de la cultura que realmente conforma YouTube, ofreciendo una visión simplista de los tendencias que surgieron durante el último año.

“Creo que el problema con YouTube Rewind, al menos como lo veo, en realidad es bastante simple”, dijo el youtuber Marques Brownlee en un video. “Los usuarios de YouTube, los creadores y el público lo ven como una sola cosa y YouTube, quien está a cargo de hacerlo, lo ve como algo completamente diferente”.