YouTube lanza concurso con Backstreet boys, Lovato y Derulo

NUEVA YORK.- YouTube lanzará una nueva competencia para jóvenes cantantes, con la participación de los Backstreet Boys, Demi Lovato y Jason Derulo.

“Best.Cover.Ever” se estrenará en YouTube a finales de este año, anunciaron el miércoles Ryan Seacrest Productions y Endemol Shine North America.

Ludacris será el anfitrión del concurso, en el que estrellas de la música pop les darán a los jóvenes concursantes la oportunidad de interpretar una nueva versión de alguna de sus canciones. El ganador realizará un dueto con el artista que se estrenará a través de YouTube.

Los aspirantes a participar en la primera etapa del programa pueden enviar sus videos hasta el 19 de mayo. Entre las canciones se incluyen ?As Long As You Love Me? de Backstreet Boys, ?Confident? de Lovato y ?Trumpets? de Derulo.

Más adelante se anunciará la participación de artistas adicionales.