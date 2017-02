YouTube dejará la publicidad obligatoria de 30 segundos a partir de 2018

Esto no significa que dejará de poner comerciales. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Google ya se dio cuenta de que a los usuarios de YouTube no les gusta esperar 30 segundos de comercial para poder ver un video, por eso, a partir del 2018 dejará atrás este formato de anuncios obligatorios.

La noticia fue confirmada por un portavoz de Google al sitio británico Campaign Live. Pero ojo. Esto no significa que dejará de poner comerciales, de hecho los comerciales menores a 20 segundos seguirán existiendo (y podría que se convirtieran en obligatorios, osea, que no le podamos dar saltar).

Lo que Google quiere es apoyar otros formatos de menor duración que generen más interés al público y se queden a ver todo el comercial para lograr la monetización de la plataforma. Desde 2016 Youtube ya cuenta con un formato de 6 segundos para los ‘unskippable’ (así se conocen los anuncios pre video) y ha generado buenas críticas.

¿Hasta cuánto tiempo podrían esperar para ver un video? Recuerden que mucha de la publicidad que ven ayuda a monetizar sus shows favoritos.

Fuente: Código Espagueti