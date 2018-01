Youtube cancela acuerdo publicitario del youtuber Logan Paul

CIUDAD DE MÉXICO.- La estrella de YouTube Logan Paul, que provocó una controversia internacional la semana pasada cuando subió un video sobre el conocido “bosque suicida” de Japón, en donde, junto con su equipo de grabación, “encontraron un cadáver”, pero mas haya del hecho, decidieron grabar sus hilarantes reacciones frente a la situación, siendo el hecho real o no, lo que menos se vio fue respeto y empatía a lo que acababan de presenciar.

Luego de toda la controversia a nivel mundial y el repudio de prácticamente toda la comunidad en YouTube, la empresa decidió tomar varias medidas.

En primer lugar, youtube cancelo todo acuerdo de publicidad con Logan Paul, obviamente eso no significaría nada si no se supiera que su acuerdo pasaba por una línea lucrativa preferencial para youtubers de mayor éxito que “ofrece a los anunciantes de las marcas más populares y que pagan mejor”.

Lo segundo es la postergación del próximo proyecto que PAUL iba a protagonizar, una película patrocinada por YouTube red, The Thinning: New World Order.

También ha sido cancelada de Foursome, una serie de comedia de YouTube Red.

Por ultimo si aun no te has enterado de todo el asunto y el por que de tanto revuelo. el video de Paul en Aokigahara, presentaba a la estrella de YouTube encontrando un cadaver dentro del bosque, que filmó y subio en su canal junto con frases como: Esto no es clickbait. Este es el vlog más real que he publicado en este canal. Creo que esto definitivamente marca un momento en la historia de YouTube porque estoy bastante seguro de que esto nunca le habrá sucedido a nadie en YouTube alguna vez.

Ahora obviamente nunca volverás a ver un video como este por el escandalo internacional que produjo y que condujo a un video de disculpas muy penoso en el que Paul hizo, para parecer que había entendido por qué había molestado a tanta gente al hacer frente a un tema tan serio y delicado.