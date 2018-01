Yosstop llama gata a Mujer Luna Bella

CIUDAD DE MÉXICO.- Yosstop, una de las ‘youtubers’ más populares del momento, insultó a Mujer Luna Bella llamándola “gata” durante el cumpleaños de su hermano Ryan, también ‘youtuber’, quien sí tiene una amistad con la ex bailarina erótica.

En un video difundido en redes sociales y que la propia vlogger compartió en su cuenta de Instagram, se escucha lo siguiente: “Cuando invitas a tu tía gata de los XV años con caireles y agarrando un palo para variar”, refiriéndose a Luna Bella, quien en ese momento estaba rompiendo la piñata.

De inmediato, los usuarios comentaron el clip y condenaron a la también modelo por lo que consideraron se trató de un caso de discriminación. Sin embargo, Luna Bella decidió contestarle a través de un video en el que expresó que la influencer ya le ha hecho varios desplantes.

“Yo llegué a pensar que estaba celosa por su hermano, pero siguió hablando mal de mí y me di cuenta de que le tira mucho a las chicas que viven libremente su sexualidad y creo que tiene un trauma con las putas. Creo que es una puta de clóset y una reprimida. Yo no tengo todo su dinero, pero soy humana”.

Por su parte, el ‘youtuber’ Maurg1 también publicó el clip en su canal, donde hizo hincapié en el hecho de que Yosstop y la ex estrella porno no son amigas, lo que Luna afirmó. “Yo le quiero preguntar cuál es su problema. Me gustaría saber quién le hizo tanto daño y por qué es tan arrogante. Estuve a punto de golpearla pero no le guardo rencor”, finalizó Luna.