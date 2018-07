Yoko Ono lanzará una nueva versión de “Imagine”

Tracklist: Warzone

1. “Warzone”

2. “Hell In Paradise”

3. “Now Or Never”

4. “Where Do We Go From Here”

5. “Woman Power”

6. “It’s Gonna Rain”

7. “Why”

8. “Children Power”

9. “I Love All of Me”

10. “Teddy Bear”

11. “I’m Alive”

12. “I Love You Earth”

13. “Imagine”