Yo no filtré video sexual de Michelle Vieth: Héctor Soberón

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor, Héctor Soberón, reaccionó luego de la fotografía que posteó Michelle Vieth en Instagram, en la que se ve a ambos muy contentos, pero en el texto la actriz asegura que Soberón era el responsable de haber filtrado hace 15 años un video íntimo en el que supuestamente ambos aparecían.

En declaraciones al programa de “Javier Poza en Fórmula”, el actor señaló “ella sabe muy bien todo lo que ha sucedido detrás y el por qué fue el motivo de divorcio, entonces yo creo la ropa sucia se lava en casa y si yo me he tenido que quedar callado que ella también se quede callada, 15 años después no viene al caso que venga a decir algo que no es cierto. Yo se lo puse en el Instagram tal cual ‘sabes muy bien que no soy yo'”, sostuvo el actor.

Soberón agregó que, si Michelle Vieth cree que porque está en una película necesita los reflectores “yo creo que hay que jalar los reflectores de otra manera, entonces dicen que en el amor y en la guerra todo se vale, pero aquí no, aquí está haciendo uso de mi nombre, de mi imagen. Yo ya les demostré que no soy y que no fui, ya había quedado eso atrás (…) ya dejen este tema en paz”.

En este mensaje de Michelle Vieth, publicado en Instagram, también acusó a Héctor Soberón de haber violado sus derechos humanos y sexuales, situación por la que el actor analiza emprender acciones legales, pues durante 15 años también se ha visto afectado personal y profesionalmente por esta situación.

“Ya estoy hasta la madre de abogados (…). Son acusaciones directas y utilizó mi imagen y mi nombre, o sea ya es tema de abogados, ahí no me interesa. Yo me he quedado sin chamba, me he quedado sin trabajo, me he quedado con insultos, amenazas, agresiones, yo tampoco estoy en un lecho de rosas, a mí nunca me protegió ninguna empresa televisiva, a mí tanto Televisa como Azteca me desampararon y he tenido que salir adelante poco a poco, así que por favor déjame seguir con mi vida”.

En esta misma entrevista, Héctor Soberón pidió a Michelle Vieth preocuparse más por la integridad de sus hijos.

Por su parte, horas más tarde de su primera publicación en Instagram Michelle Vieth compartió una segunda fotografía con etiquetas en contra del bullying cibernético en la que señaló comentarios de varios usuarios que la atacan con palabras que hacen referencia a su cuerpo y al polémico video de hace 15 años.

Fue en 2002 cuando Michelle y Héctor se casaron, a raíz de la filtración del video sexual en el que sólo se ve el rostro de la actriz emprendieron el divorcio hasta obtener la anulación el matrimonio en el 2005.

Fuente: Radio Formula