Yarrington está “convencido” de poder demostrar su inocencia: abogado

ROMA.- El exgobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Tomás Yarrington, arrestado el domingo pasado en Florencia, está “tranquilo” y “convencido de poder demostrar su inocencia”, aseguró hoy su abogado, Luca Marafioti.

En entrevista con Notimex, el letrado, experto en derecho procesal penal, también aseguró que en las actas del caso de Yarrington no había hasta ayer ningún pedido de extradición oficial por parte de México ni de Estados Unidos.

“En las actas del procedimiento no hay ningún pedido de extradición formal. Del departamento de Justicia de Estados Unidos hay un ‘acto de anticipación’ (de la solicitud de extradición), pero de México no hay ni la sombra. Todo me pareció muy informal”, aseguró.