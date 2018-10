Yanet García responde a su ex con carta en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el gamer profesional, Douglas Martin, se defendiera de quienes siguen comentando su relación con Yanet García, ‘la chica del clima’ salió a responder sobre las acusaciones que la marcaban como “interesada”.

En el video publicado por Douglas asegura que Yanet no solo recibía atenciones económicas del gamer, también exigía que le pagara cierta parte de las ganancias por los videos en los que ella aparecía, lo que finalmente terminó por romper la relación.

Ahora, en la carta que publicó a través de su cuenta de Instagram, la presentadora declaró que ella siempre ha tenido independencia económica y que se ha hecho de esto gracias a su gran trabajo y dedicación.

Aseguró que no necesita de nadie para cumplir sus sueños y que ahora desconoce a la persona de quien se enamoró y con quien estuvo saliendo por tres años.

“Me siento privilegiada, pues gracias al esfuerzo constante desde que vivía en Monterrey, Nuevo León, he ido construyendo una carrera con la esperanza de que a la larga rindiera frutos. Hoy agradezco todas las oportunidades que la vida me ha brindado y que afortunadamente he tomado en el preciso momento, pues me han hecho mejor persona y profesional”, dice. También negó la versión de Douglas y afirmó que su expareja decidió cambiar el amor incondicional por el dinero.