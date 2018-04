Yahleel abre página electrónica solucionesya.mx

En conferencia de prensa, acompañada de la candidata el PRI a diputada federal Elvia Holguera Altamirano por el distrito 08 electoral, de Tampico; José Antonio Morín, dirigente municipal del PRI en Tampico y de la senadora suplente Ana María Herrera Guevara, la aspirante defendió la idea de ser una mujer que regresa con su gente.

Abdala Carmona explicó que, una vez que ingresen a la página solucionesya.mx , se le asigna un folder y, a través del mismo, ‘yo me comprometo a lo que me toque hacer, ya sea iniciativa, exhorto o punto de acuerdo en el senado de la república”. Dejó en claro estar comprometida con los tamaulipecos para ser la portadora de su voz ante la más alta tribuna de la nación dado a que, es una mujer que habla de frente, con la verdad para servir y no servirse de la política.