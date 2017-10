Yahaira Berenice, una luchadora contra la diabetes

NUEVO LAREDO, TAM.-La doctor, Yahaira Berenice Gutiérrez Peña es un ejemplo vivo, ya que desde que tenía 12 años de edad a sabido sobrellevar la diabetes, incluso realiza sus labores sin ninguna dificultad, dice que quienes tienen esta enfermedad, no se les acaba el mundo.

La profesionista recuerda que acababa de entrar a la secundaria donde empezó a disminuir mucho de peso, además sus cambios de humor era constantes, la mayoría del tiempo estaba enojada y con mucho apetito.

“Me levantaba muy seguido al baño y eso me causaba mucho cansancio durante todo el día, yo ya tenía una cita programada con el medico, pero pues una noche ya no aguanté, empecé a vomitar y me llevaron a urgencias”, expresó.