Ya sabemos cómo es Tostarena, el México de Super Mario Odyssey

CIUDAD DE MÉXICO.- El 27 de octubre llegará a la Nintendo Switch Super Mario Odyssey, el nuevo y esperado juego del ex fontanero insignia de la Gran N y el hype está muy alto con respecto a lo que podemos esperar; en parte porque las reseñas han sido muy favorables.

Como muchos de ustedes sabrán la historia de Super Mario Odyssey tocará Tostarena, una especie de México coyoacanizado; lo cual nos gusta ¡pero nos asusta!

A través del canal oficial de Nintendo Japón, pudimos ver un poco del gameplay del juego en los niveles de Tostarena (y un poco de Sand Kingdom) y – suspiro- aquí están nuestras superficiales impresiones de la forma en la que el mundo nos ve.

No esperen que les digamos que es lo que está diciendo el youtuber Masaru Hamaguch, porque no dominamos muy bien el japonés.

En fin. El gameplay muestra mucho color, mucha calaca, mucha pirámide y mucha aventura. Véanlo a continuación y si quieren reír y hacer corajes con nosotros, sigan leyendo después de verlo.

El gameplay inicia en Sand Kingdom, en donde Mario aprende a respetar a las cactáceas de la misma forma que los chilangos pachecos que visitan San Luis Potosí: espinándose mientras intentan agarrarlos con la mano o, en este caso, saltando sobre ellos. Aquí no nos queda claro si Mario tiembla porque tiene frío o porque está bien erizo y se emociona por lo que parece ser un peyote gigante. Alguien que le diga a Mario que así no son.

Luego, el ex fontanero llega a Tostarena (el México de Nintendo). Apenas entra al pueblo y luego, luego se encuentra con una calaca con sombrero de paja y maracas en las manos que ya le está intentando vender algo. Muy realista este juego ¿no?

Ok, me gustaría hacer una pausa para aclarar a la gente fuera de las fronteras de México que los Mariachis no usan maracas. Esas las traen para dárselas a las personas que quieren participar en la fiesta. Para que no los estén molestando, vaya. Y sólo pasa en el extranjero, en las fiestas de acá los mariachis no las llevan a las fiestas.

En la tienda de sombreros hay una versión más actualizada de lo que es un mexicano. Una calaca con gorra de cholo de Mexicali que viste zarape y trata de vender productos fabricados en China. Muy Mexa. Luego tienes que elegir entre vestir como un ridículo turista borrachin que visita México o un vaquero que anda en busca del romance de otro hombre en el Rodeo Santa Fe.

Luego el vándalo de Mario se pone a saltar en los techos de las casas de Coyoacán. ¡No lo hagas Mario!, en Coyoacán son ricos y le van a llamar a la policía; no importa que seas extranjero, no eres tan blanco como para salirte con la tuya.

En el mundo subterráneo (en la cloaca) hay grafitis de más calacas. Algo que es posible que sí exista en las cloacas de nuestro país. Pese a todo, un detalle que si nos enamoró fueron los tanques de gas de colores afuera de las casas.

Y el nivel de las ruinas prehispánicas se ve muy rifado y divertido. La parte en la que pasa del 3 al 2D es simplemente uno de los conceptos que más nos llaman la atención del juego. Aparte, digan lo que digan, el jefe cabeza olmeca es, aunque ilógico, un gran villano.

Bueno pues lo que vimos nos dio risa, porque ya a estas alturas de la vida lo tomamos todo con mucho sentido del humor, para no explotar en ira. Esperaremos a que salga el juego y poder descubrir que otros detalles nos mantiene Nintendo ocultos para darnos una sorpresa. ¿Será una calaca con un penacho de Moctezuma? ¿Una calaca Frida? ¿Un perrito calaca xoloescuincle? ¿Una calaca luchador? ¿un alebrije?

Fuente: Código Espagueti