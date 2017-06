“Ya no amo a Marjorie de Sousa”: Julián Gil

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin titubear, Julián Gil respondió a la pregunta de si aún ama a Marjorie de Sousa: “No, no siento amor, la quiero como madre de mi hijo, pero ya no siento amor”.

Esto sucedió a la salida del Tribunal Superior de Justicia, donde este viernes Marjorie y Julián asistieron a la primera audiencia del juicio por la manutención de su hijo Matías Gregorio, en el juzgado de lo familiar número 12. Después de casi tres horas de audiencia, la cual comenzó a las 12:00 horas, Julián Gil salió contento por el resultado.

“Se desestimaron muchísimas pruebas que traían en la contestación, que yo siempre dije que no hacían sentido. Ella (Marjorie) afirmó que en ningún momento había sido violento, afirmó que en ningún momento me vio usando algún tipo de drogas. Como he venido diciendo, la señora abogada (Alma Peña) tiene que probarme las cosas que dijo, porque me denigró como ser humano y profesional, eso me lo tenía que probar hoy y no lo pudo hacer, eso para mí es una victoria”, dijo Julián.