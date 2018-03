Xiaomi se alía con Telcel en México y lanzan en exclusiva el Redmi 5 Plus

Por fin Telcel y Xiaomi trabajarán juntos: el primer integrante de la alianza será el exclusivo Redmi 5 Plus, que podrás adquirir en Amigo y plan.

Se trata del Redmi 5 Plus. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-Primero llegaron los rumores: Xiaomi se aliaría con Telcel; expandiendo así su presencia en México. Después se confirmó en las redes oficiales de la compañía China: la alianza con la telefónica más grande de México era una realidad. Y ayer por la noche presentaron el que será el primer celular Xiaomi exclusivo de Telcel.

Xiaomi Redmi 5 Plus: el primer exclusivo

Se trata del Redmi 5 Plus. Ahora, este teléfono del gigante chino sólo podrá encontrarse en Telcel; y no en tiendas como Coppel o Walmart. Podrás adquirirlo tanto en Amigo Kit (prepago) como en plan tarifario.

Estas son las especificaciones del Redmi 5 Plus:

3 GB de memoria RAM

32 GB de almacenamiento interno

Pantalla de 5.99 pulgadas FullHD+ con formato de imagen 18:9

Procesador Snapdragon 625

Cámara trasera de 12 MP y delantera de 5MP, flash LED en ambas

Android Nougat 7.1.2 y MIUI 9

Batería de 4,000 mAh

Sensor de huellas digitales

Cuerpo de aluminio

Precio y disponibilidad

Podrás encontrar este equipo en Telcel a partir del 23 de marzo en azul, oro o negro. Su precio será de 4,599 pesos en Amigo Kit y en cuanto a planes prepago; a partir del Telcel Sin Límites 6000 sin pago inicial.

Y lo mejor: el Redmi 5 Plus no llega solo: con él llega a Telcel el Redmi Note 5A; aunque este no es exclusivo. Con la compañía de Slim tendrá un costo de 3,499 pesos.