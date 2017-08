Xbox One X, este es su precio oficial en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Microsoft preparó un evento especial para la Gamescom donde mostraría algunos anuncios importantes, cosa que no sucedió, pero algo que ya se había confirmado, es que al finalizar el evento ya se podría reservar el Xbox One X.

Hasta el momento no se conocía el precio de manera oficial en México, pero por medio del sitio oficial de Xbox ya se confirmó que el precio recomendado por parte de Microsoft será de 11,999 pesos.

Al reservar recibirán la edición especial ‘Project Scorpio’

Cuando apareció el Xbox One, la primera edición fue nombrada “Day One”, con algunos detalles pequeños que la diferenciaba del modelo tradicional y con el Xbox One X la historia será similar.

Las personas que hagan su reserva en alguno de los distribuidores autorizados, tendrán acceso a la Xbox One X edición Project Scorpio, que solamente tendrá un empaque especial y la frase ‘Project Scorpio’ en la parte frontal de la consola y el control.

La consola se podrá reservar en línea o tienda física con los diferentes distribuidores oficiales, pero hasta el momento ninguna cadena la tiene listada con su precio oficial, aunque será cuestión de días para que aparezcan poco a poco.

El Xbox One X no será una nueva generación de consolas, ya que promete ser compatible con todos los títulos y accesorios del Xbox One normal, además de que no tienen planes iniciales para lanzar juegos exclusivos para esa plataforma.

Uno de los grandes atractivos son sus especificaciones, con 6 teraflops de rendimiento que prometen gráficos reales en 4K, además de una mejora notable en el rendimiento de otros juegos que ya aparecieron, logrando una mayor estabilidad, además que algunos desarrolladores lanzarán actualizaciones gratuitas para mejorar los aspectos gráficos de muchos de sus títulos.

El lanzamiento del Xbox One X será el 7 de noviembre en varios países, incluyendo México.