Workforce Solutions presente ‘Feria de Empleo’

LAREDO, TX.- Workforce Solutions for South Texas presentó T.H.E. (Texas Helping Everyone) Job Fair (Feria de Empleos) como una forma de ofrecer a todos los solicitantes una oportunidad de obtener empleo. El Condado de Webb patrocinó el Edificio Administrativo “Billy Hall” del Condado de Webb, en 1110 Washington St. donde la feria se llevó a cabo el jueves 8 de febrero del 2018.

El evento fue principalmente orientado (pero no limitado a) personas con problemas judiciales, y fue una oportunidad para que las compañías dieran un segundo vistazo a los buscadores de empleo. El público en general también fue invitado a asistir.

“Workforce Solutions está comprometido a ayudar a los empleadores locales a encontrar empleados entrenados y calificados que necesiten para ayudar a que su empresa crezca”, dijo Rogelio Treviño, Director Ejecutivo para el Workforce Solutions for South Texas. “Recursos como créditos en impuestos y el seguro de fidelidad de empleados puede ser ofrecido a empresas que contratan personas de ciertos grupos meta”.

La idea principal de T.H.E. Job Fair fue abrir algunas puertas y crear conciencia. En una reunión previa con empleadores participando en el evento, la Directora de Proyecto para Workforce Solutions for South Texas, Andrea De La Garza, preguntó a los empleadores qué les gustaría ver en los curriculum-vitae de los buscadores de empleo, y qué tanto estarían dispuestos a revelar de antemano. Empleadores explicaron que ellos prefieren ver curriculum-vitae completos, sin fechas en blanco, porque eso representaría una gran diferencia para ellos.

“Si tienes deseos y estás dispuesto, me hará que te considere”, representantes de compañías dijeron durante la reunión. “Quisieramos ver su curriculum-vitae y que ellos lo explique por sí mismos. Nosotros vemos las capacidades de los buscadores de empleo”.

Workforce Solutions pidió a las compañías dar a las personas con problemas judiciales otra oportunidad en la vida.

“Más información es la clave cuando se refiere a evaluar a un prospecto con historial criminal”, dijo Rudy Morales, Fiscal de Distrito Asistente en el Condado de Webb.

“Recomiendo a las empresas que reúnan cuanta información puedan del trabajador prospecto, trabajos pasados, y agencias de enforzamiento de la ley para cerciorarse de mejor forma si alguien es el mejor candidato para su compañía. “Aquí no existe un acercamiento de una talla general para todos, pero las empresas pudieran considerar, en sus evaluaciones, la fecha del arresto, naturaleza del crimen, y posible reincidencia”, dijo Morales.

Empresas participando en T.H.E. Job Fair fueron: Warren Transport, Inc., Pan American Express, Fesco, ABBA Construction, Home Depot, Sushi Madre, Cargoquin, Dr. Ikes, MAG Group, Arguindegui Oil, Outwest Express, IHOP, McDonald’s Restaurant, y American Best Value Inn.

“Estamos muy emocionados de ver a las empresas locales tomar ventaja de los servicios que ofrecemos en el Sur de Texas”, dijo Treviño. “Recomiendo a las empresas tomar ventaja de los servicios que ofrecemos para fortalecer su fuerza laboral”.

Al contratar a alguien con problemas judiciales, las compañías tienen una oportunidad de participar en el Programa de Seguro de Fidelidad para Empleados.