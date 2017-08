William Palacios cuenta su versión de la pelea con Quiñones

CIUDAD DE MÉXICO.- El ahora ex delantero de los Lobos BUAP, William Palacios, aseguró que sí salió de jerga con Julián Quiñones, que sí tomó de más y que sí llegaron a los golpes entre ellos, pero lo que no acepta el cafetalero es que se le señale como un golpeador de mujeres y menos de su esposa, misma que ya negó todas las acusaciones de violencia intrafamiliar.

En entrevista a ESPN, Palacios explicó paso a paso lo que ocurrió esa madrugada ya que ambos vivían en el mismo condominio, William olvidó sus llaves y tuvo que entrar por la casa de Julián donde se quedó un rato, pero a la hora de despedirse, el jugador de Lobos lo acompañó a su hogar donde todo comenzó.

“Yo no tenía las llaves de mi portón y me tocó entrar por la casa de él. Estuve en su casa un ratito, estábamos muy tomados prácticamente todos y él vino detrás de mí, como que él me traía. Luego llegué a mi casa, mi señora estaba brava, enojada porque no llegué a la hora que me había dicho. En ningún momento le pegué. Yo quería que él se fuera y le decía, ‘vete, vete y vete’ y no se quería ir. De ahí empezamos a pelear, son cosas normales y cosas que pueden pasar”.