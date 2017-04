William Levy y las actrices con las que se le relacionó

CIUDAD DE MÉXICO.- William Levy es uno de los actores más perseguidos por las fans y al parecer también por sus colegas. A lo largo de su carrera al cubano se le ha relacionado con un sinnúmero de actrices y cantantes a pesar de que lleva más de una década de relación con Elizabeth Gutiérrez.

Hasta hace unos días todas estas supuestas relaciones no eran más que simples rumores de pasillos o chismes, aunque la reciente declaración de Jacqueline Bracamontes sobre la relación que tuvo con Levy han levantado una vez más la curiosidad por saber cuántas de las mujeres con las que se le relacionó en el pasado, pudieron ser realidad.

Bracamontes reveló que cuando participó en la telenovela “Sortilegio” salió con William. Aunque en su momento ambos negaron que el romance de la historia hubiera trascendido a la vida real, en su libro autobiográfico “La pasarela de mi vida”, Jacqueline comentó además que Levy no estaba soltero cuando intentaron tener un romance.

No es la única con la que en estos años se le ha relacionado al actor:

Maite Perroni. Cuidado con el ángel no sólo fue uno de sus primeros trabajos en México, también fue el primero en el que los rumores de infidelidad rodeaban al actor, quien en este melodrama se le relacionó con su coprotagonista. Aunque nunca confesaron si tenían o no una relación, esa era la época en la que Levy estaba distanciado de su esposa Elizabeth Gutiérrez y en la que Maite había terminado con su novio.

Ximena Navarrete. En el 2013, William y Ximena Navarrete trabajaron juntos en la telenovela “La Tempestad”, y de dicha relación laboral se dijo en su momento que nació una relación sentimental entre ambos. Un año más tarde Navarrete reconoció su romance con Levy ante los medios, incluso se especuló que estaba embarazada.

Jennifer Lopez. William y JLo se conocieron en el 2011, durante la filmación del vídeo “I’m Into You”. En el 2014 se especuló de que había romance entre ambos, ya que los dos se encontraban sin pareja en ese momento.