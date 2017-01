Will Smith negocia protagonizar nueva versión de ‘Dumbo’

LOS ÁNGELES.- El actor Will Smith y Disney se encuentran en la primera fase de negociaciones para que él protagonice la nueva versión del clásico Dumbo con personajes de carne y hueso que dirigirá Tim Burton, informó hoy el medio especializado Deadline.

Si las conversaciones llegaran a buen puerto, Smith interpretaría al padre de dos niños que desarrollan un afecto especial por un elefante tras verlo en el circo.

Desde hace dos años, la reinterpretación de Dumbo, a cargo de Tim Burton y con guion de Ehren Kruger, figura entre los proyectos futuros de Disney, aunque por el momento se han dado pocos pasos para que se materialice.

La nueva versión de Dumbo forma parte de una estrategia más amplia del estudio para recuperar algunas de sus películas de animación más conocidas a través de películas con actores reales.

Este movimiento obtuvo buenos resultados en taquilla con los filmes Alice in Wonderland (2010), Maleficent (2014), Cinderella (2015) y The Jungle Book (2016).

Disney estrenará en marzo Beauty and the Beast, con Emma Watson como protagonista, y tiene en cartera otros proyectos de versiones no animadas de Mulan, The Lion King (con Jon Favreau como director), Aladdin (con Guy Ritchie como realizador) y Peter Pan.

Asimismo, la actriz Emily Blunt liderará Mary Poppins Returns, la secuela de la célebre comedia musical Mary Poppins.

Nominado en dos ocasiones al Oscar al Mejor Actor, Smith estrenó en 2016 la cinta de superhéroes Suicide Squad y el drama de vidas cruzadas Collateral Beauty.

En estos momentos está rodando la película Bright, del director David Ayer (Suicide Squad), y también tiene en el horizonte la tercera parte de Bad Boys.

Por su parte, Tim Burton presentó el año pasado el filme Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children y prepara para el futuro la secuela de Beetlejuice.