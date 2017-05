WhatsApp sufre una caída general

El problema es reportado desde varias partes del mundo, en los cuales internautas detallan que no se pueden enviar ni recibir mensajes. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- En estos momentos, WhatsApp se encuentra caído, el programa de mensajería instantánea no permite enviar ni recibir mensajes. Parece que WhatsApp no funciona a nivel general. Se trata de un problema muy serio, hace tiempo que WhatsApp no sufría una caída tan grave, y los usuarios se encuentran molestos y sorprendidos.

En las redes sociales se pueden leer numerosas quejas por la caída de WhatsApp, y los usuarios deben utilizar otras alternativas ahora que WhatsApp no funciona. Telegram representa una buena opción, pero no sabemos si sus servidores aguantarán el aluvión que generaría una caída total de WhatsApp.

Ahora mismo, si envías un mensaje de WhatsApp, no será entregado, y no se marca el segundo “check”. Por lo tanto, tampoco te llegarán los que te manden tus contactos. Esperemos que desde WhatApp trabajen rápido en solucionar los problemas, porque esta caída afecta a cientos de millones de personas. En España, parece que WhatsApp no le funciona a nadie, y en otros países también hay quejas sobre la app.

Yo crei que ya no me queria escribir pero ya vi que es un error de whatsapp 😊😊😊 — Ayde Arenas (@ranitamalvada) 3 de mayo de 2017

¿No saben si se cayó WhatsApp? Es que nadie me ha escrito como en seis meses 😟 — El Renacido (@iRenecido) 3 de mayo de 2017

Debemos buscar otras aplicaciones para comunicarnos durante la caída de WhtasAp, ya sean los SMS, las llamadas o apps similares como Telegram. Sin duda, estamos ante una molestia importante. Desde que Facebook compró WhatsApp, los fallos técnicos habían disminuido, pero hoy se ha repetido un problema similar a los del pasado.

Mientras no se entregan los mensajes, puedes probar las alternativas a WhatsApp que recomendamos, que quizá te animen a cambiarte de app. Desde luego, esta caída es incómoda, pero al menos no ha ocurrido en un día especial, ni siquiera en fin de semana. Los problemas de WhatsApp se han iniciado de noche en España, pero en Estados Unidos y Latinoamérica es de día, y pueden afectarles más.

Ante esta caída de WhatsApp, solo podemos recomendar paciencia. Se solucionará pronto, y en ese momento los mensajes marcarán el segundo “check” y se entregarán. Esperemos que los problemas de WhastApp se arreglen pronto.

¿Te está afectando esta caída? ¿Te molesta que WhatsApp no funcione, o no te parece tan grave?