WhatsApp pone a prueba los álbumes de fotos en conversaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la salida de la nueva actualización de iOS, donde Siri ya puede leer y responder los mensajes de WhatsApp, los desarrolladores de la aplicación han escondido una opción que mostrará de forma más organizada las imágenes que enviemos y recibamos.

De acuerdo al WABetaInfo, la opción ‘Álbumes’ permitirá agrupar cinco fotografías o más al interior de una conversación, la cual al ser seleccionada desplegará las imágenes en una lista vertical.

SNEAK PEEK #2

WhatsApp for iOS 2.17.20: new album feature!

Opening an album, you can see all shared photos (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/s6bmJh5mBE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017