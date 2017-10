WhatsApp permitirá ubicación en tiempo real

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp informó a través de su blog oficial el lanzamiento de su nueva función de compartir Ubicación en tiempo real.

Ahora podremos saber dónde se encuentra una persona exactamente, incluso si se está moviendo. Esta nueva función se encuentra dentro del mismo menú de ubicación que ya todos conocemos e igualmente podrá compartirse por medio del chat para uno varios usuarios.

En el blog señala como hacerlo. Así funciona:

La función te permitirá compartir tu ubicación en tiempo real con tus familiares y amigos. Ya sea para reunirte con tus amigos, avisar a tus familiares de que estás bien o compartir tu viaje a casa.

WhatsApp señala que la Ubicación en tiempo real es una forma sencilla y segura de compartir dónde estás. Además, agrega, está protegida por el cifrado de extremo a extremo y te permite controlar con quién la quieres compartir y durante cuánto tiempo. También puedes dejar de compartirla en cualquier momento o esperar a que el contador de tiempo termine.

La función disponible para Android y iPhone será lanzada en las próximas semanas, señaló el sitio oficial.

WhatsApp’s new feature lets you track your friends in real-time https://t.co/yh4sxWKNXV

— Mashable (@mashable) 17 de octubre de 2017