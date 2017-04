WhatsApp permitirá compartir tu localización en tiempo real

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuenta @WABetaInfop mencionó en una reciente publicación que el servicio de mensajería instantánea WhatsApp ha integrado una nueva opción llamada ‘Live Location’ en la versión beta de su aplicación para iOS y Android.

Con esta herramienta los usuarios tendrán la posibilidad de enviar en tiempo real su ubicación a los contactos o grupos que quiera designar en WhatsApp, esto por un periodo predeterminado de uno, dos o cinco minutos, además de una cuarta opción que permite usarla por tiempo ‘indefinido’.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 26, 2017