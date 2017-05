WhatsApp permitirá borrar mensajes enviados

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de los rumores que indicaban que WhatsApp permitiría borrar mensajes enviados, ahora la app lanzó para su más reciente versión beta esta opción con la que los usuarios pueden eliminar mensajes.

La opción permitirá borrar tanto del teléfono del emisor como del receptor los mensajes que se hayan enviado por error.

De acuerdo con las primeras filtraciones, se desplegará una ventana llamada “¿Eliminar el mensaje?” de la cual se desplegarán otras tres pestañas una “Deshacer”, “Cancelar” “Eliminar” desde las cuales se podrá elegir lo que se desea hacer con el mensaje, audio o imagen.

Android beta 2.17.184: The recall option is visible (ENABLED BY DEFAULT – is it a mistake?)

Note: the message can't be revoked yet. pic.twitter.com/kyWdSEyOs3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 12, 2017