WhatsApp dará 5 minutos para borrar mensajes enviados

Esto será posible únicamente si el contacto no ha leído el mensaje en ese periodo

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo parece indicar que la opción para borrar o eliminar los mensajes que hayamos enviado, antes de que el receptor lo pueda leer, no tardará mucho en llegar a la la aplicación de mensajería WhatsApp.

La plataforma lo ha hecho oficial a través de una página de consulta (FAQ) de la herramienta ‘Recall’ o ‘Anular’, a pesar de que aún no está disponible en una actualización, en la que nos informa que tendremos hasta cinco minutos para borrar el mensaje dentro de la conversación.

Esto evitará que la otra persona dentro del chat pueda leerlo, pero únicamente si el mensaje no esta marcado con las palomitas azules, lo que significa que ya ha sido leído y es imposible recuperarlo.

Otra de las especificaciones necesarias para que funcione es que ambos contactos deben contar con una actualización reciente que incluya la herramienta, no importa si es para Android, iOS o Windows Phone.

Debes tomar en cuenta que, una vez borrado el mensaje, la aplicación avisará a tu contacto que el mensaje fue anulado aunque no pueda leerlo. Además, el servicio no generará ninguna notificación si el mensaje no fue borrado con éxito por cualquier otra circunstancia.

Fuente: SDP