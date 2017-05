WhatsApp: crueles memes se burlan de su caída mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp, la app de mensajería más utilizada en la actualidad, sufrió una caída a nivel mundial, así lo alertaron los usuarios en las redes sociales, específicamente Facebook y Twitter. ¿Te dejó de funcionar?

¿A qué se deberá esta caída de WhatsApp? todavía no lo sabemos, ya no hay un anuncio oficial; sin embargo, los usuarios en Twitter y Facebook no dejaron de pasar esta oportunidad para crear divertidos memes.

Aunque es muy probable que esta aplicación retome su funcionamiento a la brevedad, lo cierto es que esta caída alarmó a millones de personas, quienes a partir de las 3:00 p.m (hora peruana) no podían enviar mensajes por WhatsApp.

Mientras esperamos que el servicio se restablezca te invitamos a revisar la mejor galería de memes de la caída mundial sufrida por WhatsApp, te aseguramos que te divertirás a más no poder.