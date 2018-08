WhatsApp borrará tus conversaciones guardadas

E.U.-Hace unos días, WhatsApp anunció que las conversaciones de aquellos que usan Android dejarán de ocupar espacio de almacenamiento en Google Drive, como te explicamos anteriormente.

Pero la plataforma advierte que si para el 12 de noviembre, fecha en la que iniciarán los cambios, no has actualizado alguna copia de seguridad, ésta será eliminada automáticamente y no se guardará en Drive.

Es decir, si guardaste las conversaciones con tu novio y hace un año cortaron, se perderán para siempre.

Las copias de seguridad permiten guardar mensajes y archivos multimedia en Google Drive para que en caso de que cambies a otro teléfono puedas recuperar toda esa información.

Cómo hacer una copia de seguridad

Lo primero que necesitas es tener una cuenta de Google y una conexión inalámbrica a Wi-Fi.

Ve a “Ajustes” desde el menú de WhatsApp y selecciona Chats.

Ahí, tendrás la opción de “Copia de seguridad”.

Selecciona el botón “Guardar” y comenzará el proceso de transferencia a la nube. Ya que lo hagas, tus archivos no correrán riesgo de quedar eliminados.