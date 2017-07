WhatsApp ahora integra un buscador de emojis

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp sigue en la búsqueda de modernizarse y para no quedarse atrás en la carrera de las mejores aplicaciones de mensajería, en la que aún reina a pesar de no contar con opciones no tan buenas como las de algunos de sus competidores.

En esta ocasión han integrado un par de herramientas a su aplicación para Android, la primera se trata de un buscador de emojis que aunque nada novedoso, permitirá hacerlo de forma nativa seleccionando el icono de lupa en la parte inferior izquierda de las imágenes gestuales.

También agregaron nuevo menú contextual flotante para personalizar el estilo del texto, esto al seleccionarlo y toca el botón de tres puntos, así aparecerán las opciones de negrita, cursiva tachado y mono-espaciado.

Ambas opciones están disponibles para los usuarios con la última actualización de la versión beta para Android, aunque el buscador ya estaba disponible para la versión web de la plataforma.