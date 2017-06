WhatsApp acaba de añadir filtros y álbumes en su última versión para iOS

CIUDAD DE MÉXICO.- Las actualizaciones por parte de Facebook para sus diversas aplicaciones no paran. Y la última ha llegado a WhatsApp: ahora puedes crear álbumes y utilizar una variedad de filtros para tus fotos en la última versión (2.17.30) para iOS.

Si piensas enviar más de cinco fotos, a partir de ahora la aplicación las agrupará automáticamente en un álbum, y lo mismo con los videos (o puede ser una mezcla de ambos formatos). Con tan sólo dar un tap, podrás tener una vista completa de todas las fotos de ese mensaje. Así, el manejo de imágenes será más sencillo y ordenado.

Eso no es todo, ahora podrás utilizar varios filtros que puedes aplicar a tus fotos, videos y, sí, GIFs… porque WhatsApp cada vez se parece más a Instagram. Y para terminar, responder a una conversación también será más fácil, ya que habrá nuevo acceso directo con el que podremos escribir una respuesta deslizando un mensaje hacia la derecha.

De momento estas funciones sólo están disponibles para iOS y no sabemos aún cuándo llegarán a Android, pero seguramente no pasará mucho tiempo antes de que todos podamos aprovechar estas funciones. Aunque, si me lo preguntan, me cuesta trabajo pensar que WhatsApp sea otra cosa que una aplicación de mensajería instantánea.

Fuente: Código Espagueti