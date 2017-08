Wayne Rooney se retira del fútbol internacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras un periodo de rejuvenecimiento al llegar al club de su juventud, el Everton, Wayne Rooney ha anunciado que terminará su carrera internacional con Inglaterra.

El deportista de 31 años, que anotó su gol número 200 en la Premier League este lunes en el empate 1 a 1 con Manchester City, ha anotado en los dos partidos de Everton en un prometedor arranque de la temporada.

“Ahora quiero enfocar todas mis energías en ayudarles a ser exitosos”, añade.

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it’s been amazing – https://t.co/GfiT7oVCpx

— Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 de agosto de 2017