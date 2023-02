Warner demanda a Paramount por acuerdo sobre ‘South Park’

ARCHIVO - Los creadores de la serie de dibujos animados "South Park", Matt Stone, izquierda, y Trey Parker hablan sobre el videojuego "South Park: The Fractured But Whole" en el Congreso E3 2015 de Ubisoft, el 15 de junio de 2015, en el Orpheum Theatre en Los Ángeles. (Foto de Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)