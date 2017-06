Warner Channel revela los secretos tras el estreno de Wonder Woman

Warner Channel presenta un especial con el behind the scenes del lanzamiento de la película Wonder Woman, el jueves 1 de junio, a las 7:30 pm. [Agencias]

Un imperdible behind the scenes del lanzamiento de la película que se realizó en Ciudad de México el pasado 27 de mayo. Entrevistas, la alfombra roja y todos los sabrosos detalles de una gala de maravilla

MÉXICO, D.F.- Justo en el día de su estreno mundial, Warner Channel presenta un exclusivo behind the scenes de la gala de lanzamiento de la película Wonder Woman realizado en Ciudad de México el pasado 27 de mayo. Un recorrido con todos los detalles de la glamorosa alfombra roja y con entrevistas realizadas por Bruno Pinasco a los protagonistas Gal Gadot y Chris Pine, quienes contarán detalles de la historia de esta heroína de DC Comics llevada a la pantalla grande. Este especial de media hora de duración podrá ser visto el jueves 1 de junio, a partir de las 7:30 pm

Diana (Gal Gadot) es una diosa y una leyenda, pero también ha sido entrenada para ser una invencible guerrera amazona en una paradisiaca y tropical isla llamada Themyscira. Su madre Hippolyta (Connie Nielsen) quiere proteger a su hija del mundo exterior, pero su tía Antiope (Robin Wright) prefiere que esté lista para salir de la isla. Hasta que un día el piloto estadounidense Steve Trevor (Chris Pine) se estrella cerca de su orilla y le revela que el mundo se encuentra en peligro y al borde de un conflicto bélico.

Diana decide unirse a su causa e involucrarse en un entorno desconocido, en medio de la Primera Guerra Mundial, y en donde sus brazaletes, cuerda y escudo serán claves para convertirse en algo más que en una guerrera: una heroína que será conocida como Wonder Woman.

