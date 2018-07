Warner Bros anuncia a su nuevo Joker

E.U.-La compañía Warner Bros Pictures anunció al actor que encarnará al mítico villano de DC, The Joker.

Será Joaquin Phoenix quien bajo la dirección de Todd Phillips protagonice la nueva cinta del archienemigo de Batman, en la que será una producción independiente a las historias ya vistas.

Warner Bros detalló en un comunicado que Scott Silver coescribió el guion, además de que Emma Tillinger Koskoff y Richard Baratta participan en la producción. La película comenzará a filmarse a finales de 2018.

Phoenix ha sido nominado tres veces al Oscar por sus participaciones en Gladiador, The Master y Walk the Line. También se hizo con la estatuilla de Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes en 2017 por “You were never really here”.