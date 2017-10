Walmart saca de Inglaterra, EU y Canadá huevo de ave maltratada; a los mexicanos sí se los venderá

CIUDAD DE MÉXICO.- Walmart, una de las cadenas de supermercados más grandes del mundo, discrimina a sus clientes en México, acusa The Humane League (THL), una organización animalista con presencia internacional.

En marzo pasado, THL lanzó una campaña dirigida a Walmart a fin de exhortar a la empresa a adquirir el compromiso de retirar paulatinamente las marcas de huevo producido por gallinas que viven confinadas en jaulas de batería. No obstante, la compañía se ha negado, bajo el argumento de que a los clientes mexicanos no les interesa el bienestar animal, dijo Gustavo Olvera, coordinador de campañas en THL, a SinEmbargo.

Mientras tanto, en países como Reino Unido, Canadá y Estados Unidos la empresa estadounidense que cuenta con más de 2 mil 290 sucursales en México, está comprometida con eliminar la venta de huevos de gallinas confinadas en los próximos años.

“En reuniones, ejecutivos de Walmart nos han comentado a organizaciones que estamos en la lucha, que a los mexicanos no les interesa el bienestar animal, este ha sido su argumento para no cambiar. Precisamente dicen que no van a mover un dedo en México porque los clientes son diferentes. Eso nos parece discriminación total”, sostuvo.