Walmart filtra varios juegos que se anunciarán este año

Gears of War 4. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.-Falta un mes exacto para que comience E3 2018, la expo de videojuegos más importante del mundo, donde varias de las compañías aprovechan para dar sus anuncios más importantes.

Lamentablemente, este año algunas de las sorpresas ya fueron quemadas por culpa de una filtración, o más bien, un error. Resulta que la tienda Walmart, actualizó su catálogo de juegos para Canadá; sin embargo, lo hicieron tan bien que revelaron la mitad de los títulos que se presentarán en la E3 de este año.

Y no estamos hablando de obras ya rumoradas o confirmadas, como The División 2 o COD: Black Ops IIII; sino de juegos sorpresa como Gears of War 5, Rage 2, Dragon Quest II, y un nuevo Assassin’s Creed.

Hasta el momento no hay posicionamiento de las desarrolladoras, habrá que esperar 30 días para ver si esto es cierto; de ser así, se trataría de la mayor filtración de información en la historia de E3.