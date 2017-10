NUEVO LAREDO, TAM.- El vuelo matutino de Aeroméxico podría conservarse; la aerolínea ofrecerá una respuesta definitiva para el próximo martes además evalúa programar nuevos horarios de vuelo para enero próximo.

Ayer en la Ciudad de México se reunieron representantes de Aeroméxico con el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, la diputada federal Yahleel Abdala Carmona así como dirigentes de organismos empresariales como el presidente del Consejo de Instituciones, Emilio Girón Fernández de Jáuregui y Rodolfo Garza González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) para conocer cuáles son los motivos de la aerolínea para cancelar el vuelo matutino durante los meses de noviembre y diciembre.

En resumen, Abdala Carmona dijo que el próximo martes se sabrá si se cancela en definitiva o no.

“Hasta el martes nos dicen sí se cancela o no, ahorita no, porque fue una reunión donde nosotros les propusimos muchas cosas. Entre ellas que no se cancele el vuelo, que traten si se puede un día o dos durante noviembre y diciembre. En enero se va a trabajar con otro esquema donde hay una amplia posibilidad de que el avión se quede en el aeropuerto y salga a las 7 de la mañana, por eso tendríamos vuelo matutino”, explicó la diputada federal.