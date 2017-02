“Voy con AMLO y no buscaré ningún cargo público”: Barbosa

Barbosa aceptó que no conoce a López Obrador y que no va a buscar una candidatura. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.– En el espacio de Radio Fórmula, Joaquín López-Dóriga entrevistó a Luis Miguel Barbosa Huerta, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien señaló que apoyará a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia en 2018 y que no buscará irse a Morena ni a aspirar a un cargo público.

Barbosa recordó que fue promotor de la candidatura de Miguel Ángel Mancera a quien se refirió como “un hombre estimable, respetable” y agregó que seguirá siendo aliado de su gobierno.

Afirmó que “el escenario político del país es entre dos, entre el que postule el PAN y del otro lado López Obrador” y que se busca impedir que el líder de Morena llegue a la presidencia, lo que esa “posición es inaceptable”.

El perredista indicó que “ejerciendo mi derecho de militante” comunicó su apoyo a AMLO y que sabe “perfectamente de los riesgos que se toman”.

Aceptó que no conoce a López Obrador y que no va a buscar una candidatura, “yo vengo a sumarme, a contribuir”, pues “es una decisión de congruencia, no de incongruencia”.

“No incumplí ninguna forma”, aseguró Barbosa.

Agregó que AMLO “representa una alternativa al partido del sistema” y que aceptaba que esto se puede ver como oportunismo, pero soy congruente.