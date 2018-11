Voy a seguir adelante: Atala Sarmiento responde a Chapoy

La ex conductora de Ventaneando compartió un mensaje para contestar las declaraciones en su contra.

CIUDAD DE MÉXICO.-Atala Sarmiento publicó un mensaje para contestar las declaraciones de Paty Chapoy, quien aseguró que Atala sintió envidia cuando su cuñada Jimena Pérez ‘La Choco’ se integró a Ventaneando.

En su mensaje, la conductora revela que desde que renunció a TV Azteca ha aguantado todo tipo de comentarios de personas que buscan desprestigiarla profesional y personalmente

“En este tiempo he aguantado todo tipo de embates de quien no deja de buscar maneras de desprestigiarme profesionalmente. Ahora también me ataca en lo personal intentando enemistarme con mi familia”, escribió Sarmiento en Twitter.

Atala Sarmiento concluye su mensaje diciendo que a pesar de las dificultades, seguirá sus proyectos.

A partir de la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, Paty Chapoy ha realizado diversas declaraciones sobre el asunto:

“Es muy fácil detectar cuando una persona es presa de la envidia, muy fácil. Te voy a platicar el caso de cuando llega a Ventaneando, Jimena Pérez ‘La Choco’, que es una mujer hermosa, joven…despertó mucha envidia en Atala siendo cuñadas”, afirmó durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

