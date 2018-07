Vocalista de ‘Panic! at the Disco’ se declara pansexual

E.U.-Brendon Urie, líder de Panic! at the Disco se sinceró sobre su sexualidad.

En declaraciones para Paper, el músico de 31 años dio sus puntos de vista sobre el género y la sexualidad.

“Estoy casado con una mujer y estoy muy enamorado de ella, pero no me opongo a un hombre porque para mí, me gusta una persona. Sí, supongo que podrías calificarme como pansexual porque realmente no me importa. Si una persona es genial, entonces una persona es genial. Simplemente me gusta la gente buena, si tu corazón está en el lugar correcto. Definitivamente me atraen los hombres. Simplemente me atraen las personas”, dijo.

No se trata de una “elección” reciente, Brendon explica: “Nunca fue extraño para mí. Sé que hizo que algunas personas se sintieran incómodas, alguien se siente incómodo cuando hago lo que solía llamar ‘etapa gay’. De alguna manera me presiona para querer hacerlo más.”

Y recordó parte de su famosa ‘etapa gay’. “Para nuestra primera gira, me acerqué a Ryan, nuestro guitarrista, y le di un beso en el cuello o lo besé en la boca, él estaba tan enojado. Yo estaba como: solo quiero besarte, hermano. Salía con amigos y después de cinco o seis cervezas nos gustamos besuquearse mutuamente”.

Finalmente, señaló: “Creo que soy yo el que sale como pansexual”.