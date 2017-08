Vocalista de Maná sobre Maduro: Es un dictador y debe ir preso

A su juicio, en Venezuela no existe libertad de expresión ni democracia. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de la banda Maná, Fher Olvera, rechazó la crisis que atraviesa Venezuela y a su vez apoyó la lucha de los venezolanos en contra del régimen de Nicolás Maduro.

“Me parece muy razonable e importante apoyar la lucha en Venezuela”, expresó en una entrevista a EFE.

Responsabilizó al mandatario nacional por todas las muertes que ha habido en lo que va de año. “Maduro es un asesino y lo van a tener que meter preso a él y todo su régimen. Nosotros estuvimos allí hace 20 años y era un país impresionante”.

Recordó que hace más de 15 años se ha involucrado con la causa de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos y en general con la de los hispanos. Por eso, instaron a los latinos a votar en las dos últimas elecciones.

“Estados Unidos no es Venezuela. Es uno de los países más democráticos que hay. No es perfecto, obvio que no. Pero en Estados Unidos la libertad de expresión es real y válida”.