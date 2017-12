‘Vivir Nochebuena y Navidad austeras’

NUEVO LAREDO, TAM.- Una Navidad de paz, amor y armonía, es lo que el Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Monseñor Enrique Sánchez Martínez, desea a la comunidad de Nuevo Laredo, llamando a escuchar el mensaje que nos trae Jesús, que sean portadores de paz, y que no solo piensen que es una fiesta en donde se espera por regalos.

El jerarca de la Iglesia Católica, pide a los fieles neolaredenses a ser austeros, dejar de pensar en realizar fiestas en exceso, aclarando que Jesús no nació rico, no nació en la cuna del imperio romano, sino que nació en un pesebre, pobre, apenas con lo indispensable, por lo que el mensaje es que lo más importante es vivir unidos, tenerse los unos a los otros, acompañarse y disfrutar la familia.

“Jesús mismo nos da el ejemplo de austeridad, Jesús no nació en la cuna del imperio romano, no nació en los aposentos del rey Herodes, sino que nació en un pesebre pobre, necesitamos vivir a veces con austeridad, para darnos cuenta que lo más importante es vivir unidos, porque a veces estas fiestas se viven solo por los regalos o por la diversión, lo material en exceso nos quita de lo principal que somos nosotros mismos, la persona es lo más importante, tenemos que volver a esa conciencia que somos nosotros, que la casa somos nosotros, a lo mejor no hay tantos regalos, no hay una comida de Navidad, no hay muchas cosas materiales, pero nos tenemos unos a otros, ese es lo más importante del mensaje que Cristo nos viene a dar, no se necesitan grandes cosas materiales para estar unidos y para vivir bien”, mencionó.

Monseñor, también llamó a los ciudadanos que saldrán de vacaciones a otras ciudades o estados, deseándoles que transiten con tranquilidad y que cumplan sus deseos.

“Expresar mi deseo, mi pensamiento de paz, de amor, armonía, que es el mensaje que nos trae Jesús al celebrar hoy la Navidad, en la Noche Buena vamos a escuchar el anuncio de los pastores, el anuncio con gran gozo que ha nacido el Mesías, el príncipe de la paz y ese es el mensaje que nosotros transmitimos, el mensaje de Jesús, de ser portadores de paz, yo eso deseo para las familias, para los jóvenes”, concluyó.