“Viví la injusticia en carne propia tres años”: Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO.- “Hoy se demuestra después de tres años que tenía la razón, que soy inocente, siempre di la cara y ahora me toca seguir luchando por muchas mujeres que conocí sin tener la razón”, dijo Rosario Robles Berlanga al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, tras ser absuelta de la acusación por el caso de la “Estafa Maestra”.

Tomada de la mano de su hija Mariana Moguel, y en compañía de sus abogados, Robles Berlanga insistió que no tiene resentimientos ni rencores por haber permanecido tres años encarcelada, por el delito de uso indebido del servicio público que la Fiscalía General de la República (FGR) siguió por la vía penal y no por la vía administrativa.

La exfuncionaria aseguró que siempre dio la cara y hoy se demostró que es inocente. “Soy inocente siempre di la cara, viví la injusticia en carne propia tres años y ahora me tocará seguir luchando por muchas mujeres que conocí sin tener la capacidad de voz “.

Con los ojos llorosos, Rosario Robles Berlanga afirmó que de la mano de su hija y abogados irá a comer porque “mi ayuno concluyó a las 12”.

Al respecto, Epigmenio Mendieta expresó su satisfacción por la resolución del juez y señaló que les costó tres años y cuatro amparos.