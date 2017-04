Viven chilenos en tensión por constantes réplicas del sismo

SANTIAGO.- Tras el fuerte sismo de 6.9 grados en la escala Richter que se percibió el lunes en gran parte de la zona central de Chile, los habitantes de Santiago y Valparaíso viven en tensión por las constantes réplicas.

Aunque los chilenos tienen una vasta cultura sísmica, lo que se traduce en que un habitante de este país percibe durante su vida al menos dos terremotos, el temor a que se produzca un nuevo y fuerte movimiento telúrico persiste en muchas personas.

Por ese motivo, los canales de televisión dedicaron este martes sus programas matutinos a informar a la población e insistir en que Chile es un país sísmico, ubicado en el “cinturón de fuego del Pacífico”, donde los temblores son algo de cada día.

Junto con reiterar las medidas de seguridad que se deben adoptar en caso que ocurra un nuevo movimiento telúrico, los medios de prensa han puntualizado que, incluso, se recomienda a las personas más sensibles acudir a la ayuda psicológica en caso que el temor a los sismos exceda lo normal.

Norma Vásquez posee un puesto de frutas y verduras en la comuna de San Miguel, en la zona sur de la capital chilena, y reconoce que los temblores le asustan, al punto que la víspera cerró en forma anticipada su local porque no podía seguir atendiendo.

“Me puse muy nerviosa y tuve que cerrar rápidamente tras el temblor. No pude quedarme tranquila, comencé a pensar que podía venir uno más fuerte y por eso mejor cerré y me puse a caminar por las calles para no pensar”, indicó.