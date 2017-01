Vive Latino ha dejado las etiquetas para la apertura de géneros

CIUDAD DE MÉXICO.- Jordi Puig, director general del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, dejó de lado las etiquetas en las que se quiere catalogar al encuentro, al considerarlo como un “festival de actitud” en el cual tienen cabida grupos como Zoé, Babasónicos y La Barranca, hasta agrupaciones como La Sonora Santanera y Bronco.

La edición número 18 de esta fiesta musical se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo en el Foro Sol y contará con la presencia de al menos 60 agrupaciones las cuales representan géneros tan diversos como el rock, el punk, el ska y la música tropical.

Ante la apertura de este encuentro, que tiene sus orígenes en el rock, ha dado cabida a bandas como Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules y Los Ángeles Negros, que parece ya no tener etiquetas, Puig expresó que prefiere llamarlo un “festival de actitud”.

“Podemos tomarnos varios cafés y tequilas intentando definir que es el rock, pero a mí me gusta pensar que La Sonora Santanera tiene su lado rockero, todo es cuestión de actitud, me parece”, expresó el organizador en conferencia de prensa.

Para respaldar sus comentarios, Sabo Romo, integrante de Caifanes, agregó: “La música es lúdica, y todos los que estamos aquí hacemos música y todos los que han estado en el Vive Latino y en otros escenarios hacemos música.

“Y en ese sentido es que la música nos une, nos sana y tenemos la obligación de hacer sin estar pensando en pend… de géneros, La Sonora Santanera, Seis Pistos, La Barranca, y todos los que estamos aquí hacemos música y es lo que en verdad importa”, expresó el músico.

Este año, Seis Pistos, Jazmín Solar y La Sonora Santanera realizarán su debut en el encuentro, aunque ésta última agrupación hace muchos años tuvo un acercamiento con el rock, cuando grabó junto a Saúl Hernández el tema “Así como tú”.

En su oportunidad, Arturo Ortiz, líder de la Sonora, expresó: “Esta agrupación es muy longeva con más de 62 años de carrera musical, estuvimos retirados unos 10 o 15 años de los estudios de grabación afortunadamente llegamos con el pie derecho y con estos CD, recibimos Grammy Latino y con este material de aniversario estamos nominados al Grammy americano.

“Hemos tenido la fortuna también de fusionar nuestra música con compañeros de rock como Jaguares y dio pie para que trabajamos en gran parte de Estados Unidos en las mejores salas en donde se toca el rock”.

Esta edición contará con los escenarios ya conocidos, por segundo año consecutivo se presentará la Casa Comedy y por séptimo la Carpa Ambulante, que proyectará ocho documentales presentados por diversos músicos.

Este año además se abrirá el espacio “El Parque”, cuya iniciativa corresponde a volver más familiar el Vive Latino, y por ello además se destinará un área especial para los niños, quienes podrán realizar diversas actividades.

Puig expresó que además se realizará un homenaje a los músicos de la calle que podrán verse durante el encuentro.

En la conferencia estuvieron presentes integrantes de Ágora, Akasha, Antidoping, Beta, Carlos Sadness, Chingadazo de Kung Fu, Costera, Dr. Krápula, Fanko, Inspector, Jazmín Solar, JotDog, La Barranca, La Tremenda Korte, Liran Roll, Little Jesus, Los Desenchufados, Los Rayobacks, Los Veltons, Mexican Juligans, Monocordio, Neón, Okills, Orquesta 24 Cuadros, Seis Pistols, The Cavernarios, Thermo y Zoé.

Lng/SHT, Carlos Sandess y Little Jesus ofrecieron además un showcase para la conferencia, la cual tuvo lugar en el Teatro Metropólitan.

Para esta edición completan el cartel Babasónicos, Caligaris, Enanitos Verdes, El Cuarteto de Nos, G-Eazy, Illya Kuryaki And The Valderramas, Inspector, Javier Corcobado, Julieta Venegas y Kinky.

También estarán Moonspell, Mon Laferte, Orquesta 24 Cuadros, Out Of Control Army, Shoot The Radio, Thermo, Wakrat y We Are The Grand.