Vive en Dallas y tiene 50 años visitando la tumba de su hija

NUEVO LAREDO, TAM.- Como cada año centenares de personas acuden a visitar a sus fieles difuntos a los panteones Municipal Antiguo y Panteón Municipal Nuevo, sin dejar a un lado los que no pertenecen al cuidado del Gobierno, lo primordial, no dejar a sus familiares ya muertos en el abandono y olvido.

Desde hace semanas los panteones fueron arreglados, limpiados para dar una buena imagen a todos los visitantes, que cada 1 y 2 de noviembre visitan a todos los Santos, día especial para recordar a los niños que han muerto, y el 2 de noviembre a todos los adultos que se nos han adelantado en el camino de la vida.

La familia Martínez Reynero, que todos los años visitan a sus familiares fallecidos, adornando 5 tumbas diferentes, apegados a la tradición del Día de Muertos, recordando al padre de familia, sobrinos y conocidos que adelantaron su ida.

“Nosotros venimos el día primero, para arreglar las tumbas, pintar si es necesario, poner flores, lavarlas y todo lo que necesiten, ya el día 2 vienen más familiares. Unas 10 personas nos juntamos, y hacemos oración, la tradición tratamos de inculcarla a los jóvenes, pero son renuentes, ya no quieren seguir, o dicen que como no lo cocieron para qué, pero el intento lo hacemos”, comentó un miembro de la familia Martínez Reynero.

En otra sección de Panteón Antiguo, una afligida madre, dijo que desde hace 50 años visita la tumba de su hija Concepción, sin tomar en cuenta que vive en Dallas, Texas, y puntualmente acude a visitar a su pequeña.

“Año tras año venimos, no hay pretexto ya tenemos 50 años haciéndolo, porque habría de faltar hoy si aún puedo, venimos a arreglar su tumba, a ponerle flores, y de paso, visitamos a otros familiares en la ciudad; A pesar de vivir en Texas, tratamos de inculcar la tradición de Día de Muertos, es complicado porque allá no se acostumbra, pero espero que se quede arraigada en la familia, y sigan visitando a mi hija y a los demás, cuando ya no estemos nosotros”, dijo la señora Rivera Rodríguez.