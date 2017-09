Viuda del vocalista de Linkin Park publica vídeo del músico

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 20 de julio, el vocalista de la popular banda estadounidense Linkin Park, Chester Bennington, fue encontrado muerto en su hogar en Los Angeles, Estados Unidos, producto de un suicidio.

Luego de ello, su familia comenzó una cruzada con el fin de concientizar a las personas sobre las consecuencias de la depresión, enfermedad que habría sufrido el mismo Bennington.

Es por esto que, parientes del músico se han focalizado en ayudar a otros que estén pasando por momentos difíciles, incentivando a que no mantengan pensamientos suicidas en secreto.

En consecuencia, Talinda Bennington, viuda del cantante, decidió mostrar a través de su cuenta de Twiter el último video de su esposo antes de quitarse la vida a sus 41 años.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

— Talinda Bennington (@TalindaB) 16 de septiembre de 2017