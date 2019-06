Visitan superestrellas de la WWW a niños de Laredo Medical Center

LAREDO, TX.- Los luchadores de la empresa World Wrestling Entertainment (WWE), el mexicano Andrade y la estadounidense pero de raíces puertorriqueñas Zelina Vega visitaron las instalaciones del Laredo Medical Center (LMC), para traer alegría y regalos a los niños que se encuentran en dicho hospital.

Ambos gladiadores estuvieron en el puerto fronterizo por motivo de su presentación de este pasado martes 4 de junio en el Sames Auto Arena dentro de la marca azul de Smackdown, y en esta ocasión pudieron platicar uno a uno con los pequeños, quienes estuvieron muy contentos por la sorpresiva visita de estos reconocidos personajes a nivel mundial.

EL CAMINO DE ANDRADE EN WWE

Tras el término del recorrido, este rotativo conversó con el nacido en Gómez Palacio, Durango, sobre como ha sido su camino desde su llegada a la empresa de los McMahon en el 2015 al primero debutar en NXT, en donde gano el título máximo, para luego subir al plano principal de Smackdown en el 2018, junto con su manager Zelina.

“No ha sido un camino fácil, en donde en ocasiones las cosas se logran rápido y en otras no, en el que inclusive pensé en un punto de regresar a México pero siempre en mi cabeza tuve un objetivo, que es de triunfar, y este viernes tendré la gran oportunidad de buscar el título Intercontinental ante Finn Balor en el Super ShowDown en Arabia Saudita”, dijo Andrade.

De hecho tanto el azteca como el europeo son viejos conocidos, ya que se han enfrentado en otras empresas tales como New Japan Pro Wrestling, así como en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en el que el también apodado Ídolo, trabajo para dicha compañía mexicana con el nombre de La Sombra, perdiendo su máscara en el 2015 ante Atlantis.

LEGION DE MEXICANOS INVADEN WWE

Por otro lado, Andrade habló de su sentir sobre esta gran legión de mexicanos que han llegado a WWE en los últimos años, en donde en la actualidad están luchadores de la talla de Gran Metalik, Kalisto, quienes están en el roster de RAW, así como Ronnie Mendoza en NXT, por mencionar algunos.

“Para mi es algo genial que más mexicanos estén y dejen huella en la WWE, como lo sigue haciendo Rey Mysterio, y otros en su momento como Eddie Guerrero, Alberto del Río, así que espero que lleguen más mexicanos, porque existe mucho talento en nuestro país”, expresó.

CUMPLE SU SUEÑO DE MEDIRSE ANTE REY MYSTERIO

Por otro lado, indicó que uno de sus máximos sueños era poder confrontar algún día a Rey Mysterio y lo cumplió el año pasado, en donde ambos dieron grandes confrontaciones que hicieron vibrar al público que se daba cita.

“Siempre fue mi sueño desde que inicie en la lucha a los 13 años en mi natal Gómez Palacio, en donde Rey era lo máximo y cuando supe que iba a enfrentarlo, me sorprendí, ya que me lo comentaron ese mismo día, e inclusive el mismo Mysterio dijo que cuando regresó a WWE, me quería igualmente confrontar, así que arriba del cuadrilátero dí lo mejor para demostrarle que era superior”, finalizó.