Violencia, por alta demanda de drogas en EU, responde SRE a Trump

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que Trump lanzara un tuit en el que considerara la construcción de un muro fronterizo porque México es el país “con más crimen del mundo”, la cancillería mexicana respondió que “sólo con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y confianza mutua podremos superar este reto”.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de agosto de 2017