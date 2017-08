Villano de ‘Lazy Town’ se recupera milagrosamente del cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas, parecía que la vida de Stefán Karl Stefánsson, quien interpretó al villano de Lazy Town, no tardaría mucho tiempo en llegar a su fin; a finales de julio, su esposa aseguraba que estaba en estado terminal.

Pero ahora el panorama es totalmente distinto, el actor afirmó al medio islandés RUV que ya no tiene cáncer de páncreas.

Stefán Karl Stefánsson fue sometido a dos operaciones en el páncreas desde que le detectaron cáncer en septiembre de 2016. Asimismo el protagonista de Lazy Town explicó que le fueron quitando un tumor detrás de otro hasta que se toparon con un tumor gigante durante la operación. Finalmente le tuvieron que quitar un trozo de páncreas, pero se regenerará.

El intérprete de 42 años también platicó cómo cambió su vida después de que le detectaron la enfermedad,

“El cáncer me ha hecho volver a pensar en mi vida y qué es lo que quiero hacer. La mayoría de la gente se va entre los cinco primeros años, y de pronto tienes que volver a priorizar tu vida. (…) He cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ya no hablo de política u otras cosas negativas, me quita demasiado tiempo”