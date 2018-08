Viene AMLO a Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA,TAM.-El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador encabezará una gira de trabajo por Tamaulipas para presidir una reunión de trabajo con delegados federales y en la cuál también se abordará el tema de la seguridad pública, adelantó Adrian Oceguera Kerlión, quien señaló que al asumir la alcaldía de Madero, no cobrará revanchas pero tampoco será tapadera de nadie.

“Se va a revisar todo lo que se hizo en la presidencia municipal, y sin cobrar venganzas, vamos a buscar trabajar para no retrasar el progreso del municipio”, señaló el Presidente municipal electo de Madero.

Se tiene que hacer revisión, el Congreso del Estado, prendió los focos rojos, donde se dijo que no fue transparente la compra o renta de camiones de basura, entrando vamos a ver si está fuera del marco legal, porque no vamos a ser tapadera de nadie, pero no vamos a llegar a hacer venganza, indicó.

Por lo pronto, al iniciar la próxima semana con el proceso de entrega- recepción, vamos a platicar como amigos, conocer instalaciones, nosotros somos partido de esperanza no de venganza por lo que solamente pedimos que aclaren bien las cuentas y dejen las cosas en orden para no retrasar el progreso de Ciudad Madero, anticipó.

Recordó que para alcanzar de manera definitiva su triunfo Electoral, que fue uno de los candidatos más impugnados a nivel nacional, y que se acaba de resolver la última impugnación, resaltando la confianza que siempre ha tenido en las instituciones.

Comentó que el tema de la seguridad es uno de los que han marcado como prioridad dentro de lo que será su Administración al frente del Ayuntamiento de Madero.

“La policía es del estado, vamos a tener coordinación con el estado y federación, se nos va a facilitar aún más con la nueva designación de Andrés Manuel López Obrador con los delegados federales que van a estar también supervisando la seguridad pública en el estado”, dijo.

Agregó que por ahora la zona está tranquila, pero nos vamos a coordinar con autoridades estatales y federales para dar mejor seguridad, agregando que no solo se va a enfrentar a la delincuencia con policías, sino con verdadero desarrollo social y traer más inversiones para generar más fuentes de empleo y así bajar el índice delictivo.